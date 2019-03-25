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Украинцы назвали кандидатуры на пост премьера после президентских выборов

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 13:58
Украинцы назвали кандидатуры на пост премьера после президентских выборов
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

В предложенном списке были Гройсман, Медведчук, Яценюк и Кинах

Среди предложенных социологами кандидатов на должность премьер-министра после выборов президента Украины чаще всего граждане поддерживают действующего главу правительства Владимира Гройсмана (13,%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В списке, который социологи предоставили респондентам, также фигурируют Сергей Тарута (7,2%), Арсений Яценюк (6,1%), Виктор Медведчук (3,7%), Анатолий Кинах (1,9%), Виктор Бондарь (1,5%), Юрий Луценко (1,5%), Игорь Палица (0,9%). Еще 4,8% указали другого, 54,9% колеблются с ответом, а 4,3% отказались отвечать.

Формулировка вопроса была следующая: "После президентских выборов возможно переформатирование коалиции и утверждение нового главы правительства - премьер-министра. Сейчас обсуждаются разные варианты, кто может стать премьером. Среди деятелей из списка, кого бы вы лично хотели видеть главой правительства - премьер-министром после президентских выборов?"

Украинцы назвали кандидатуры на пост премьера после президентских выборов

kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения с 12 по 23 марта 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2014 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта рейтинг кандидатов возглавляли Владимир Зеленский (24,9%), Юлия Тимошенко (18,8%) и Петр Порошенко (17,4%).

Напомним, по данным опроса КМИС, на первом месте в президентском рейтинге Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 32,1% избирателей, на втором месте - нынешний президент Петр Порошенко с 17,1%.

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