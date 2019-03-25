Вибори 2019: головні новини дня

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибори в Україні призначені на 31 березня

За тиждень до виборів 2019 в Україні соціологи оприлюднили нові президентські рейтинги, а правоохоронці перейшли на посилений режим несення служби. Всі головні новини за сьогодні, 25 березня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський лідирує в президентських рейтингах

Сьогодні, 25 березня 2019 року, результати соціологічних опитувань оприлюднили КМІС і група "Рейтинг". Лідером передвиборної гонки залишається шоумен Володимир Зеленський. За даними опитування КМІС, за шоумена готові проголосувати 32,1% респондентів. На другому місці - діючий президент Петро Порошенко (17,1%), на третьому - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,5%). При цьому, результати опитування групи "Рейтинг" трохи відрізняються: за Зеленського - 27,7%, за Тимошенко - 16,6%, за Порошенка - 16,4%.

У партійному рейтингу, за даними групи "Рейтинг", лідирують партія "Слуга народу"(24,8%), "Батьківщина" (17,6%) і БПП "Солідарність" (14,7%).

Електоральні настрої українців

Відповідаючи на питання опитування КМІС про можливу зміну глави українського уряду, найчастіше українці висловлювали підтримку чинному прем'єр-міністру Володимиру Гройсману (13,%), майже в два рази менше голосів у Сергія Тарути (7,2%) та Арсенія Яценюка (6,1%). Кандидатуру Віктора Медведчука на посаду прем'єра підтримують 3,7% респондентів, за Анатолія Кінаха - 1,9%, за Віктора Бондаря та Юрія Луценка - по 1,5%, за Ігоря Палицю - 0,9%.

Фото: kiis.com.ua

Крім того, за даними соціологів, третина громадян України (35%) вважають, що ситуація в країні поліпшиться після виборів президента. Разом з тим, 32% українців вважають, що вона не зміниться, а у 10% - негативні очікування від виборів.

В разі перемоги Зеленського, експерти очікують переходу до парламентської республіки

Як повідомляло РБК-Україна, політолог Володимир Фесенко припускає, що перемога Володимира Зеленського на виборах може запустити перехід до парламентської республіки. Ще один варіант - Зеленський почне протистояння з парламентом і урядом, як це було в серіалі. При цьому, Фесенко сумнівається, що механізм щодо обмеження повноважень президента буде запущений до парламенських виборів, призначених на осінь.

У свою чергу політолог Сергій Таран заявив, що парламент буде намагатися посилити свою роль в незалежності від особи переможця.

"У будь-якому випадку ми побачимо досить жорстку спробу мобілізуватися на парламентську кампанію з тим, щоб спробувати змінити Конституцію. Якщо це буде Зеленський, то це дуже вірогідний сценарій, що йому спробують обмежити владу", - вважає Таран.

Разом з тим, джерело РБК-Україна в оточенні Порошенка вважає, що якщо переможе Зеленський, зібрати 300 голосів за зміни до Конституції щодо посилення ролі парламенту навряд чи вийде.

Виборча кампанія Зеленського коштує 70 млн гривень

Володимир Зеленський заявив, що його виборча кампанія на виборах 2019 коштує 70 мільйонів гривень. За його словами, це гроші, які належать йому, його друзям і компаньйонам. При цьому, вся передвиборна кампанія, за прогнозами Зеленського, обійдеться йому в 3 млн доларів.

Аналітики дали прогноз курсу долара перед виборами

За даними аналітиків, помірне зниження курсу долара очікується наприкінці березня. Так, за прогнозом аналітиків, через тиждень курс долара на міжбанку може торгуватися на рівні 26,9 грн, а готівковий курс в банках може котируватися близько 26,8/27,0 грн.

25 березня - останній день для зміни місця голосування

Переселенці з Донбасу та Криму, а також всі бажаючі проголосувати на виборах 2019 не за місцем реєстрації до 25 березня включно повинні були подати відповідні заяви до органів Держреєстру виборців. Для того, щоб проголосувати не за пропискою українці, не з числа переселенців, крім заяви повинні були також подати документ, що пояснює необхідність зміни місця голосування (наприклад, довідку з роботи чи навчання).

Правоохоронці та суди перейшли на посилений режим роботи

За тиждень до виборів 2019 всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України перейшли на посилений режим роботи. Як заявив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий, за правопорядком під час виборів 2019 стежитимуть понад 135 тисяч правоохоронців, з них понад 72 тис. поліцейських.

Крім того, глава Мін'юсту Павло Петренко заявив, що в день виборів суди в Україні будуть працювати цілодобово. За його словами, це пояснюється тим, що українське законодавство передбачає ряд категорій і скарг, що подаються учасниками виборчого процесу, які мають бути розглянуті невідкладно.

РФ вирішила не відправляти спостерігачів на вибори в Україні

Сьогодні в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що після відмови українського Центрвиборчкому акредитувати 24 росіян у складі місії ОБСЄ на виборах було прийнято рішення не відправляти російських спостерігачів, "щоб не піддавати їх там загрозі явного переслідування".

У ЦВК розповіли про підготовку до виборів

За даними Центрвиборчкому, на закордонні виборчі дільниці вже передали понад 420 тис. бюлетенів. Усього за кордоном буде працювати 101 виборча дільниця. При цьому, найбільше виборчих дільниць у США і Німеччині. В цілому ж, українці будуть голосувати в 72 країнах.

Крім того, в ЦВК повідомили, що станом на сьогодні вже зареєстровані 2 020 спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав.

Висвітлювати президентські вибори в Україні будуть 948 представників 138 ЗМІ (75 українських і 63 зарубіжних видання з 23 країн).