ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В партийном рейтинге лидируют партии основных кандидатов в президенты

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 14:53
В партийном рейтинге лидируют партии основных кандидатов в президенты
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Партии Зеленского, Тимошенко и Порошенко пока возглавляют рейтинг

Если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине марта 2019 года, то наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы шесть партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова.

Лидером рейтинга является партия "Слуга народа", за которую проголосовать 24,8% респондентов, которые определились и намерены прийти на выборы

Далее идут "Батькивщина" - 17,6% и БПП Солидарность - 14,7%.

Также в парламент проходят "Гражданская позиция" - 9,3%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 9,2% и "Радикальная партия" - 5,3%.

Рейтинг "Оппозиционного блока" составляет 4,4%, партии "Свобода" - 3,1%, партии "Самопомич" - 2,5%.

Тех, кто еще не определился с выбором политической силы, - почти 30%.

В партийном рейтинге лидируют партии основных кандидатов в президенты

По данным опроса, самый высокий уровень поддержки партии "Слуга народа" - на Юге и Востоке страны, "Батькивщины" - в Центре, БПП Солидарность - на Галичине, "Оппозиционной платформы" и "Оппозиционного блока" - в юго-восточных областях и на Донбассе.

Опрос Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова проводился 5-14 марта среди 15 000 респондентов. Ошибка выборки - 0,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, накануне выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине марта 2019 года, то наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы семь партий.

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года.

 

Зеленский: новости и свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019 Тимошенко: свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко опросрейтингВерховная Рада
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь