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Выборы 2019 будут освещать СМИ из более двух десятков стран

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 15:13
Выборы 2019 будут освещать СМИ из более двух десятков стран
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Выборы президента 2019 будут освещать журналисты из 23 стран мира

Выборы 2019 будут освещать журналисты из 23 стран мира. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает РБК-Украина.

Сообщается, что на освещение выборов аккредитовано всего 948 представителей 138 СМИ. В частности, аккредитовали 75 украинских СМИ и 63 зарубежных изданий из 23 стран, в том числе, США,  Канады, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Австралии и Норвегии.

Например, выборы будут освещать три японские газеты, государственное телевидение Китая, международное арабское издание Al Jazeera и пакистанские газеты. Также на выборах в Украине будут работать СМИ Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Эстонии и Грузии.

Отметим, количество аккредитованных СМИ на выборах 2019 почти вдвое меньше, чем на выборах президента 2014 года, когда ЦИК аккредитовал 248 СМИ и почти 1600 журналистов.

 

Фото: скриншоты с сайта ЦИК

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал более двух тысяч наблюдателей на выборах в Украине.

Отметим, в Центризбиркоме также рассказали о крупнейших избирательных участках за рубежом.

 

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