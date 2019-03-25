Суды будут работать в спецрежиме перед выборами

Фото: Павел Петренко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В день выборов президента Украины суды будут работать круглосуточно

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что перед выборами президента Украины суды будут работать в специальном режиме. Об этом сообщает "Укринформ".

По его словам, в день выборов президента суды будут работать круглосуточно.

"Суды, так же как и все избирательные комиссии, возглавляемые Центральной избирательной комиссией, и в день выборов, и в дни до дня голосования будут работать в специальном режиме. В день выборов они будут работать круглосуточно, потому что наш закон предусматривает ряд категорий и жалоб, представляемых участниками избирательного процесса, которые должны быть рассмотрены безотлагательно", - пояснил глава Минюста.

Он рассказал, что сейчас Государственная судебная администрация организует работу всех судов по стране таким образом, чтобы они обеспечили оперативное и своевременное рассмотрение всех жалоб, которые определены украинским законодательством в вопросах нарушения избирательных прав.

"Как это было и на прошлых выборах, суды работали в усиленном режиме, так и в этот раз мы как государство обеспечим защиту и возможность использования права на судебную защиту каждому гражданину, будь то избиратель, или участник избирательного процесса", - подчеркнул Петренко.

Напомним, Национальная полиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Как писало РБК-Украина, ранее анонсировалось, что все подразделения Министерства внутренних дел Украины 21 марта в связи с проведением выборов 2019 перейдут на усиленный режим несения службы.