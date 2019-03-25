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Зеленский во втором туре побеждает любого из соперников, - КМИС

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 11:31
Зеленский во втором туре побеждает любого из соперников, - КМИС
Фото: Кандидаты в президенты Тимошенко, Порошенко, Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский побеждает во втором туре как Тимошенко, так и Порошенко

Если Владимир Зеленский выйдет во второй тур президентских выборов в Украине, он победит любого из своих возможных соперников. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, в случае выхода во второй тур Зеленского в паре с Петром Порошенко, за первого проголосуют 43% избирателей, за второго - 17,6%. В паре Зеленский - Тимошенко голоса распределятся 39,1% на 20,0%.

Данные опроса КМИС свидетельствуют, что в случае выхода во второй тур Порошенко проиграет любому из кандидатов, включая Юрия Бойко.

Зеленский во втором туре побеждает любого из соперников, - КМИС

www.kiis.com.ua

в то же Время, по данным опроса, около половины респондентов колеблются и не могут сказать, кто победит на выборах. Среди тех, кто все-таки определился со своим мнением, относительно чаще всего назывались Зеленский (22,6% среди всех респондентов), Порошенко (16,5%) и Тимошенко (12,1%). Других кандидатов назвали не более 3% опрошенных респондентов.

Зеленский во втором туре побеждает любого из соперников, - КМИС

www.kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии провел опрос провел всеукраинский опрос общественного мнения с 14 по 22 марта 2019 года. Методом личного интервью опрошены 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса КМИС, на первом месте в президентском рейтинге находится Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 32,1% избирателей, на втором месте - нынешний президент Петр Порошенко с 17,1%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта рейтинг кандидатов возглавляли Владимир Зеленский (24,9%), Юлия Тимошенко (18,8%) и Петр Порошенко (17,4%).

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