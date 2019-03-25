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Правоохранители перешли на усиленный режим работы

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 12:58
Правоохранители перешли на усиленный режим работы
Иллюстративное фото (УНИАН)

За несколько месяцев до выборов в Украине подразделения МВД провели ряд подготовительных мероприятий

Национальная полиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что за несколько месяцев до выборов в Украине подразделения МВД провели ряд подготовительных мероприятий. Так, для обеспечения правопорядка во время выборов была отработана организация и координация работы между всеми службами ведомства на местах.

"Мы обеспечили охрану 199 окружных избирательных участков. Привлечено около 400 полицейских. Начал работу межведомственный оперативный штаб. В его состав вошли представители всех подразделений министерства, которые отслеживают, анализируют ситуацию для принятия соответствующих решений. С сегодняшнего дня весь личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы ", - подчеркнул Яровой.

По его словам, к обеспечению правопорядка во время волеизъявления граждан будет привлекаться более 135 400 правоохранителей, из них более 72 500 - именно полицейских.

Глава НПУ Сергей Князев отметил, что руководители структурных и территориальных подразделений будут нести персональную ответственность за ненадлежащее реагирование на любые нарушения во время выборов.

"Подчеркиваю для руководителей полиции на местах: полная ответственность за обеспечение безопасности во время волеизъявления граждан возлагается именно на нас с вами... Ваша реакция на каждое нарушение должна быть мгновенной в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

Кроме того, сообщается, что с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Составлены 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений. Только за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 57 сообщений. По четырем фактам полицейские открыли уголовные производства", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, ранее анонсировалось, что все подразделения Министерства внутренних дел Украины 21 марта в связи с проведением выборов 2019 перейдут на усиленный режим несения службы.

Как писало РБК-Украина, МВД проверит реестр избирателей на выборах президента 2019 на предмет их пребывания на момент голосования в Украине.

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