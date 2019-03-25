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Сегодня последний день для смены места голосования на выборах

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 08:20
Сегодня последний день для смены места голосования на выборах
Иллюстративное фото (GettyImages)

В райгосадминистрацию нужно прийти с паспортом и справкой с работы

Для смены места голосования на выборах президента Украины заявление необходимо подать не позднее чем за пять дней до дня голосования, то есть до 25 марта 2019 года включительно. Об этом говорится в разъяснении на сайте Государственного реестра избирателей.

Как отмечается в сообщении, временная смена места голосования без изменения избирательного адреса обеспечивает включение избирателя в список избирателей исключительно на день голосования - 31 марта 2019 года.

"В случае назначения повторного голосования, избирателям, которые будут находиться не по своему избирательному адресу и захотят проголосовать, нужно повторно не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования обратиться в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей относительно временного изменения места голосования", - говорится в разъяснении.

Как напомнили в ведомстве, заявление избирателя о временном изменении места голосования подается в орган ведения Государственного реестра избирателей лично. К заявлению прилагаются документы (копии документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. К таким документам можно отнести справку с места работы, справку с места учебы, документ, который подтверждает право собственности или аренды на жилье, проездные документы, путевка в санаторий, справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица. (Перечень таких документов не является исчерпывающим).

Избиратели, избирательный адрес которых находится на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

Напомним, ранее руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах сообщил, что почти миллион граждан не смогут проголосовать на президентских выборах 2019 из-за отсутствия зарегистрированного места жительства.

Центральная избирательная комиссия в начале февраля 2019 года обнародовала информацию о количестве граждан Украины, информация о которых содержится в Государственном реестре избирателей.

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