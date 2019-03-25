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Треть украинцев ожидают улучшения ситуации после президентских выборов

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 15:11
Треть украинцев ожидают улучшения ситуации после президентских выборов
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самые высокие ожидания у избирателей Зеленского, Тимошенко и Порошенко

Треть граждан (35%) считают, что ситуация в стране улучшится в результате выборов президента Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова.

В то же время 32% считают, что она не изменится, 10% - вообще имеют негативные ожидания от выборов.

Относительно высокий уровень оптимизма по улучшению ситуации в стране в результате выборов демонстрируют сторонники Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Худшие ожидания наблюдаются среди тех, кто не намерен голосовать.

Треть украинцев ожидают улучшения ситуации после президентских выборов

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, накануне выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

В то же время в партийном рейтинге лидируют политические силы основных кандидатов в президенты Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко, Петра Порошенко, Анатолия Гриценко, Юрия Бойко и Олега Ляшко.

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