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ЦИК назвал число переданных за границу бюллетеней

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 11:37
ЦИК назвал число переданных за границу бюллетеней
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

На выборы 2019 за границу передали почти полмиллиона бюллетеней

Перед выборами 2019 на заграничные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что ЦИК передал зарубежным избирательным участкам 420 342 бюллетеня. Бюллетени на участки доставят представители Министерства иностранных дел Украины.

"Мы передали на сегодняшний день 420 342 избирательных бюллетеней соответственно для 101 избирательного участка", - сообщили в ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне выборов 2019 Российская Федерация окончательно отказалась от планов направить своих наблюдателей в Украину. Отметим, до этого ЦИК отказал в аккредитации еще 24 россиянам, которых включили в миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами.

Также, по данным ЦИК, услугой временного изменения места голосования на выборах президента 2019 воспользовались более 240 тысяч избирателей. Наибольшее количество граждан, которые сменили избирательный участок, зарегистрировано в восточных областях. Так, заявления подали более 53 тысяч человек из Донецкой области и более 25 тысяч из Луганской. Также сообщалось, что более 38 тысяч избирателей сменили место голосования на Киев.

 

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