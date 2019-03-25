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РФ приняла окончательное решение по наблюдателям в Украине

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 10:52
РФ приняла окончательное решение по наблюдателям в Украине
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Выборы 2019 пройдут без российских наблюдателей

Накануне выборов 2019 Российская Федерация окончательно отказалась от планов направить своих наблюдателей в Украину. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Сообщается, что после отказа ЦИК Украины аккредитовать 24 граждан России в составе миссии ОСБЕ на выборах принято решение отказаться от направления российских наблюдателей, "дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования".

Кроме того, МИД России обвинил Киев в нарушении норм ОБСЕ в области выборов и ущемлении в избирательных правах жителей Донбасса.

"Рассчитываем, что БДИПЧ по итогам украинских выборов, несмотря на отсутствие в стране российских наблюдателей, сможет предоставить международному сообществу объективную, достоверную и честную картину", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что после принятия закона, который запрещает россиянам принимать участие в миссиях наблюдения в Украине, в список ОБСЕ все равно попали 24 россиянина.

Отметим, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил сожаление и беспокойство по поводу запрета гражданам РФ быть наблюдателями на выборах 2019.

 

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