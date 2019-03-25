Выборы 2019: Зеленский рассказал, сколько стоит его кампания

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кандидат в президенты утверждает, что 70 млн гривен на кампанию дал он сам, его партнеры и друзья

Избирательная кампания кандидата в президенты на выборах 2019 Владимира Зеленского стоит 70 миллионов гривен. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передает РБК-Украина.

"Наша кампания сегодня стоит 70 миллионов гривен. Это мои деньги, деньги моих компаньонов, учредителей студии "Квартал 95", и деньги друзей. Думаю, три миллиона долларов будет стоить вся наша предвыборная кампания", - сообщил кандидат.

Зеленский также утверждает, что вышел из всех структур студии "Квартал 95", одним из учредителей которой он является.

"Я не просто вышел из этой компании, я подписал выходы, независимо от того как завершатся выборы, вообще из всех структурных компаний студии "Квартал 95", - заявил шоумен.

Напомним, в ходе первого тура президентских выборов 2019, которые состоятся 31 марта 2019 года, фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут национальный экзит-пол 2019 на выходе с избирательных участков.

По данным различных рейтингов, самые высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов 2019 в Украине у президента Украины Петра Порошенко, лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского.