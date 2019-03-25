В ЦИК рассказали о наибольших избирательных участках за рубежом

Иллюстративное фото (УНИАН)

Украинцы будут голосовать в 72 странах мира

Наибольшие по количеству избирателей зарубежные избирательные участки для голосования на выборах 2019 расположены в Соединенных Штатах Америки и Германии. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Ольга Лотюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что украинцы будут голосовать в 72 странах мира.

"На сегодняшний день в заграничном избирательном округе 101 избирательный участок. Эти участки расположены в 72 странах мира. Сегодня мы в присутствии уполномоченных лиц кандидатов на пост президента и в присутствии наблюдателей передали бюллетени представителю МИД", - сообщила Лотюк.

"Есть достаточно большие избирательные участки. Например, в Германии, в США, в республике Молдова. Это действительно значительные по количеству избирателей избирательные участки", - добавила она.

Напомним, перед выборами 2019 на заграничные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней. Так, ЦИК передал зарубежным избирательным участкам 420 342 бюллетеня. Бюллетени на участки доставят представители Министерства иностранных дел Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным ЦИК, услугой временного изменения места голосования на выборах президента 2019 воспользовались более 240 тысяч избирателей. Наибольшее количество граждан, которые сменили избирательный участок, зарегистрировано в восточных областях.