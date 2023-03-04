Візит президента Латвії та новий пакет військової допомоги від США: новини за 3 березня

Війна Росії проти України: останні новини

США виділили Україні новий пакет військової допомоги

У п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн доларів.

У Пентагоні опублікували повний список озброєння та військового обладнання, яке увійшло до нового пакета допомоги від США Україні розміром 400 млн доларів.

Президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі заявив, що підтримка України канцлером Німеччини Олафом Шольцем "змінила світ" під час війни з Росією.

Сполучені Штати ввели санкції щодо шести громадян РФ, які працюють у системі російської юстиції, у зв'язку зі справою журналістам Володимира Кара-Мурзи.

Зеленський та президент Латвії прибули до Львову

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом прибули до Львову 3 березня.

Президент Латвії Егілс Левітспід розповів, що його країна виділила на підтримку України понад 1 відсоток ВВП, і це лише на військову допомогу.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом передав йому документ щодо першочергових потреб для оборони.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 3 березня, провів зустріч із генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій.

Він також провів зустріч з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.

У Нідерландах створять Міжнародний центр з кримінального переслідування за агресію РФ проти України, а також буде створено реєстр злочинів.

З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі

У п'ятницю, 3 березня, генеральний прокурор США Меррік Гарланд здійснив неоголошений візит до Львова на запрошення українського генерального прокурора.

Російські підводні газопроводи Nord Stream будуть запечатані та законсервовані, оскільки немає жодних планів щодо їх ремонту чи введення в експлуатацію найближчим часом.