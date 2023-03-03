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В окупованому Єнакієвому на Донбасі впав військовий літак (фото, відео)

Новость на русском →
Єнакієве, П'ятниця 03 березня 2023 14:27
В окупованому Єнакієвому на Донбасі впав військовий літак (фото, відео) Фото: в окупованому Єнакієвому на Донбасі впав військовий літак (t.me/itsdonetsk)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому місті Єнакієве Донецької області впав військовий літак. Попередньо, пілоти встигли катапультуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новини Донбасу".

"У підконтрольному РФ Єнакієве повідомляють про падіння літака - ймовірно, йдеться про Су-34", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в мережі публікують наслідки падіння літака. Як розповідають очевидці, обидва пілоти встигли катапультуватись. Кому належить літак, наразі невідомо.

Тим часом самопроголошений "мер" окупованого міста підтвердив падіння літака і закликав мешканців "піти в укриття".

Додатково

Зазначимо, що Су-34 - це радянський літак винищувач-бомбардувальник. Він сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Винищувач може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

Зазначимо, що ці літаки має на озброєнні російська армія, тоді як в України їх немає, на нашому озброєнні із "Сушок" є, наприклад Су-25.

Нагадаємо, що сьогодні в російському Краснодарі стався вибух в районі льотного училища.

Також ми писали про те, що після пожежі на полігоні 28 лютого з військового аеродрому у російському Єйську зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.

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