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ЗМІ з'ясували, де насправді знаходиться російський літак А-50

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Росія, П'ятниця 03 березня 2023 22:43
ЗМІ з'ясували, де насправді знаходиться російський літак А-50 Фото: російський літак А-50 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Наприкінці лютого білоруські партизани повідомили про атаку на російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом. Дане повітряне судно було стратегічно важливим для Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Зеркало".

Пізніше партизани опублікували супутникові знімки, на яких було помітно значні пошкодження літака. Однак пропагандистські російські та білоруські ЗМІ намагались запевнити, що літак не постраждав.

Щобільше, у Білорусі запевняли, що літак виконує свої бойові завдання та навіть супроводжував "борт № 1" з диктатором Лукашенко.

Однак журналісти з'ясували, що А-50 все ж залишив повітряний простір Білорусі та, "за попередньою інформацією", вирушив на ремонт до Таганрогу.

Представниця ЗМІ зателефонувала до "Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва", де наразі ймовірніше за все базується А-50, та представилась співробітницею аеродрому "Мачулищі".

У приймальні технічного комплексу зазначили, що літак із бортовим номером 43 дійсно надійшов до них.

- Я вам телефоную з приводу ремонту літака А-50, який із Білорусі до вас надійшов. Моє начальство сказало у вас уточнити подробиці.

- А-50? 43-й борт ви маєте на увазі?

- Так. Так.

- Я дам вам телефон, зв'яжетесь по ньому. Це директор дирекції гарантійного та сервісного обслуговування.

- Просто мені дають ці номери, мені хоча б дізнатися, скільки літак на ремонті буде…

- Це точно до нього. Цей літак до його відомства надійшов.

- Це точно той літак із Білорусі?

-Так-так, той, котрий учора до нас прибув.

Не зважаючи на те, що журналістці дали декілька різних номерів - на жодному з них нам не відповіли.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що білоруські партизани передали Службі безпеки України відео удару дрона по російському літаку-розвіднику А-50 на території аеродрому "Мачулищі" під Мінськом.

Нагадаємо, наприкінці лютого білоруські партизани повідомили про атаку на російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом.

Білоруські та російські пропагандисти намагалися спростувати цю інформацію, але вчора білоруські партизани показали відеозапис проведення розвідки дронами навколо літака А-50.

Після повідомлень про атаку російський А-50 вчора повернувся з Білорусі в Росію. Ймовірно, борт відправився на ремонт в Таганрог.

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