ЗМІ з'ясували, де насправді знаходиться російський літак А-50
Наприкінці лютого білоруські партизани повідомили про атаку на російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом. Дане повітряне судно було стратегічно важливим для Російської Федерації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Зеркало".
Пізніше партизани опублікували супутникові знімки, на яких було помітно значні пошкодження літака. Однак пропагандистські російські та білоруські ЗМІ намагались запевнити, що літак не постраждав.
Щобільше, у Білорусі запевняли, що літак виконує свої бойові завдання та навіть супроводжував "борт № 1" з диктатором Лукашенко.
Однак журналісти з'ясували, що А-50 все ж залишив повітряний простір Білорусі та, "за попередньою інформацією", вирушив на ремонт до Таганрогу.
Представниця ЗМІ зателефонувала до "Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва", де наразі ймовірніше за все базується А-50, та представилась співробітницею аеродрому "Мачулищі".
У приймальні технічного комплексу зазначили, що літак із бортовим номером 43 дійсно надійшов до них.
- Я вам телефоную з приводу ремонту літака А-50, який із Білорусі до вас надійшов. Моє начальство сказало у вас уточнити подробиці.
- А-50? 43-й борт ви маєте на увазі?
- Так. Так.
- Я дам вам телефон, зв'яжетесь по ньому. Це директор дирекції гарантійного та сервісного обслуговування.
- Просто мені дають ці номери, мені хоча б дізнатися, скільки літак на ремонті буде…
- Це точно до нього. Цей літак до його відомства надійшов.
- Це точно той літак із Білорусі?
-Так-так, той, котрий учора до нас прибув.
Не зважаючи на те, що журналістці дали декілька різних номерів - на жодному з них нам не відповіли.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що білоруські партизани передали Службі безпеки України відео удару дрона по російському літаку-розвіднику А-50 на території аеродрому "Мачулищі" під Мінськом.
Нагадаємо, наприкінці лютого білоруські партизани повідомили про атаку на російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом.
Білоруські та російські пропагандисти намагалися спростувати цю інформацію, але вчора білоруські партизани показали відеозапис проведення розвідки дронами навколо літака А-50.
Після повідомлень про атаку російський А-50 вчора повернувся з Білорусі в Росію. Ймовірно, борт відправився на ремонт в Таганрог.
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