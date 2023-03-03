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Новий пакет військової допомоги США Україні: опубліковано повний список

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П'ятниця 03 березня 2023 21:01
Новий пакет військової допомоги США Україні: опубліковано повний список Фото: Новий пакет військової допомоги США Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Пентагоні опублікували повний список озброєння та військового обладнання, який увійшов до нового пакета допомоги від США Україні розміром 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони США.

"Цей пакет включає більше боєприпасів та допоміжного обладнання для операцій прицільної стрільби, артилерії та бронетехніки для України", - йдеться у повідомленні.

До пакета військової допомоги увійшли:

  • Додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • Додаткові 155-мм артилерійські снаряди;
  • Додаткові 105-мм артилерійські снаряди;
  • Додаткові 25-мм боєприпаси;
  • Мости для бронетранспортерів;
  • Підривні боєприпаси та засоби подолання перешкод;
  • Контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • Запасні частини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати на початку березня надішлють Україні черговий транш фінансової допомоги.

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