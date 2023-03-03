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Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

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П'ятниця 03 березня 2023 13:06
Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На сході Україні продовжуються запеклі бої. Найскладніша ситуація спостерігається на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Росіяни продовжують спроби ведення наступальних ді на сході. Так, українські військові відбили понад 85 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Окрім того, окупанти намагаються наступати на Кремінському напрямку, кидаючи у бій все більше важкої техніки.

В інших регіонах ситуація залишається стабільною. Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста та села у прикордонних областях України.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що загарбники кидають усі сили на Бахмут, щоб відзвітувати про захоплення міста, однак темпи просування не відповідають їх планам.

РБК-Україна також повідомляло, що росіяни вночі підірвали міст в Бахмуті, яким користувались військові та цивільні.

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