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Путін та всі його спільники мають отримати справедливі вироки за агресію, - Зеленський

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Київ, П'ятниця 03 березня 2023 20:59
Путін та всі його спільники мають отримати справедливі вироки за агресію, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін та всі його спільники мають бути покарані за війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції United for Justice.

Глава держави в ході саміту, на якому були присутні чиновники низки країн, наголосив, що світ має потужно відповісти на агресію та терор.

Президент зазначив, що зараз Україні разом із країнами Заходу необхідно підготувати повний інструментарій як на національному, так і на міжнародному рівні, щоб правосуддя спрацювало щодо всіх аспектів агресії росіян та всіх її винуватців.

"Президент Російської Федерації Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні та справедливі вироки. За все, що вони наробили. В ім'я та пам'ять усіх, чиї життя вони забрали, чиї долі вони зруйнували. За агресію, яку вони розпочали", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що United for Justice - це свого роду "юридичний рамштайн".

Також ми писали, що, за словами заступника державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд, міжнародний спецтрибунал для росіян може розпочати свою роботу влітку 2023 року.

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