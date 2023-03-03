Путін та всі його спільники мають отримати справедливі вироки за агресію, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін та всі його спільники мають бути покарані за війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції United for Justice.

Глава держави в ході саміту, на якому були присутні чиновники низки країн, наголосив, що світ має потужно відповісти на агресію та терор.

Президент зазначив, що зараз Україні разом із країнами Заходу необхідно підготувати повний інструментарій як на національному, так і на міжнародному рівні, щоб правосуддя спрацювало щодо всіх аспектів агресії росіян та всіх її винуватців.

"Президент Російської Федерації Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні та справедливі вироки. За все, що вони наробили. В ім'я та пам'ять усіх, чиї життя вони забрали, чиї долі вони зруйнували. За агресію, яку вони розпочали", - заявив Зеленський.