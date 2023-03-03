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США виділили Україні новий пакет військової допомоги

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П'ятниця 03 березня 2023 19:35
США виділили Україні новий пакет військової допомоги Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Цей пакет військової допомоги включає в себе більше боєприпасів для постачальних США HIMARS і гаубиць, які Україна так ефективно використовує для самооборони, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, понтонні переправи, що запускаються з бронетранспортерів, боєприпаси та обладнання, та інше технічне обслуговування, навчання і підтримку", - заявив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати на початку березня надішлють Україні черговий транш фінансової допомоги.

Крім того, США передадуть Україні 10 млн доларів для підтримки енергетичної інфраструктури.

Додамо, що в рамках візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет на 2,5 млрд доларів, до якого увійдуть боєприпаси для HIMARS, гаубиці, протитанкові засоби Javelin та інша військова допомога.

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