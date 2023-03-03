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Мінус літак, гелікоптер та понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

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П'ятниця 03 березня 2023 08:05
Мінус літак, гелікоптер та понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб оновив втрати росіян на війні проти України (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові ліквідували ще 765 російських окупантів. Наші захисники також "відмінусували" літак та гелікоптер загарбників, 3 безпілотники і 8 ворожих танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,
  • танків - 3405 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6673 (+15) од,
  • артилерійських систем - 2402 (+4) од,
  • РСЗВ - 484 (+4) од,
  • засобів ППО - 247 (+0) од,
  • літаків - 301 (+1) од,
  • гелікоптерів - 289 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2061 (+3),
  • крилатих ракет - 873 (+0),
  • кораблів /катерів - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5281 (+17) од,
  • спеціальної техніки - 230 (+0).

Нагадаємо, українські бійці відбили 85 ворожих атак на п'яти напрямках.

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