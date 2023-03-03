Мінус літак, гелікоптер та понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: Генштаб оновив втрати росіян на війні проти України (GettyImages)

Українські військові ліквідували ще 765 російських окупантів. Наші захисники також "відмінусували" літак та гелікоптер загарбників, 3 безпілотники і 8 ворожих танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,

танків - 3405 (+8) од,

бойових броньованих машин - 6673 (+15) од,

артилерійських систем - 2402 (+4) од,

РСЗВ - 484 (+4) од,

засобів ППО - 247 (+0) од,

літаків - 301 (+1) од,

гелікоптерів - 289 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2061 (+3),

крилатих ракет - 873 (+0),

кораблів /катерів - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5281 (+17) од,

спеціальної техніки - 230 (+0).