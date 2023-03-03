Росія вирішила законсервувати пошкоджений вибухами "Північний потік", - Reuters

Російські підводні газопроводи Nord Stream будуть запечатані та законсервовані, оскільки немає жодних планів щодо їх ремонту чи введення в експлуатацію найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuter s .

"Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен з яких складається з двох ниток, були побудовані контрольованим державою "Газпромом" для перекачування 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини на дні Балтійського моря.

Три труби було пошкоджено вибухами у вересні 2022 року, а одна з труб "Північного потоку-2" залишилася недоторканою.

Але різке зростання напруженості між Москвою та Заходом через російське вторгнення в Україну на той час уже призвело до зупинки "Північного потоку-1" і завадило запуску "Північного потоку-2" у лютому.

"Газпром" заявив, що технічно можливо відремонтувати трубопроводи, але два джерела, знайомі з планами, заявили, що Москва не бачить особливих перспектив покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому, достатнього для того, щоб трубопроводи знадобилися.

Європа різко скоротила імпорт енергоносіїв з Росії за останній рік, тоді як експорт "Газпрому" за межі колишнього Радянського Союзу скоротився майже вдвічі 2022 року і досяг пострадянського мінімуму 101 млрд кубометрів.

Одне російське джерело сказало, що Росія вважає проект "похованим". Двоє інших заявили, що хоча планів з ремонту трубопроводів немає, вони, принаймні, будуть збережені для можливого відновлення роботи в майбутньому. Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість збереження.

Швидше за все, це означатиме герметизацію розірваних кінців та нанесення покриття на труби для запобігання подальшій корозії під впливом морської води.

Одне з російських джерел сказало, що якщо морський зріджений природний газ (ЗПГ) зі США, який Європа використовує для компенсації деяких своїх поставок до Росії, стане набагато дорожчим, Європа може знову бути готова купувати більше у Росії.

"Північний потік-1" у будь-якому разі простоював з кінця серпня, коли його закрили на технічне обслуговування, але так і не відновив роботу, оскільки Росія та Захід сперечалися про обслуговування турбіни в умовах західних санкцій.

Будівництво аналогічного за розміром "Північного потоку - 2" було завершено у вересні 2021 року, але у нього виникли проблеми, оскільки регулюючі органи Німеччини відмовилися його сертифікувати. Потім Берлін заморозив проект за кілька днів до того, як 24 лютого минулого року Москва вторглася до України.

Президент Росії Володимир Путін запропонував використати непошкоджену гілку "Північного потоку - 2" для перекачування газу, але Німеччина, яка прагне покінчити зі своєю залежністю від Росії, відкинула цю ідею. Польща також перестала купувати російський газ.

Наразі Росія експортує лише близько 40 млн кубометрів трубопровідного газу на добу до Європи через Суджу на кордоні між Україною та Словаччиною.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив у п'ятницю, що Москва, яка сподівається створити газовий вузол у Туреччині замість балтійського маршруту, більше не покладатиметься на Захід як на енергетичного партнера.