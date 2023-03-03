Україна та Росія навесні зійдуться в останній битві цієї війни, - Буданов

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова для USA TODAY.

За його словами, вже цієї весни Україна та Росія зіштовхнуться у вирішальній битві, яка буде останньою до закінчення війни. Однак він не надав жодних підтверджень своїм словам.

При цьому Буданов звернув увагу на те, що Москва почала вести інтенсивну інформаційну війну, тому, що російська влада розуміє, що справжню війну виграти не зможе.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, вони будуть виведені з військового складу", - сказав глава ГУР.