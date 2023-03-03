"Змінила світ". Байден похвалив Шольца за підтримку України

Президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі заявив, що підтримка України канцлером Німеччини Олафом Шольцем "змінила світ" під час війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ви втрутилися і надали критично важливу військову підтримку, і, знаєте, я б сказав, що крім військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою. І ви сприяли історичним змінам у себе вдома - збільшенню витрат на оборону і відходу від російських джерел енергії - я знаю, що це було нелегко, дуже важко для вас", - заявив Байден, зазначивши, що вони йшли "нога в ногу" в підтримці України.

Водночас він додав, що США і Німеччина, як союзники по НАТО, роблять альянс "сильнішим і здатнішим".

Зі свого боку Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу миру, яка виходить від вторгнення Росії в Україну. Дуже важливо, щоб ми діяли разом, щоб ми діяли нога в ногу, і щоб ми зробили можливим, щоб ми могли надавати необхідну підтримку Україні протягом усього цього часу", - заявив німецький канцлер.

Нагадаємо, на порядку денному переговорів канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом США Джозефом Байденом стоятиме питання постачання зброї та боєприпасів Україні.

Раніше Верхня палата парламенту Німеччини ухвалила резолюцію щодо підтримки України.

Крім того, у Бундестазі заявили, що Меркель відповідальна за вторгнення Путіна до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.