Нацгвардійці знищили рідкісну інженерну машину дистанційного мінування РФ (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Провівши розвідку та виявивши цілі окупантів, гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1", - йдеться у повідомленні.

Гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний ЗРК «Тор М1» та російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие».



Під час виконання завдань знищено було також ворожий БМ-21 «Град» та дві 2С1 «Гвоздика». pic.twitter.com/nrj9IQNtQ7 — НГУ (@ng_ukraine) March 3, 2023

Також бійцям вдалося знищити рідкісну російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

"Під час виконання завдань знищено було також ворожий БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика", - додали у Нацгвардії.