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США запровадили нові санкції проти РФ: хто потрапив під обмеження

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П'ятниця 03 березня 2023 19:20
США запровадили нові санкції проти РФ: хто потрапив під обмеження Фото: США запровадили нові санкції проти РФ (flickr com)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти громадян РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

Сполучені Штати ввели санкції щодо шести громадян РФ, які працюють у системі російської юстиції, у зв'язку зі справою журналістам Володимира Кара-Мурзи.

Обмеження запровадили проти заступника голови Верховного Суду Російської Федерації Олега Свириденка. Також під санкції потрапили :

  • суддя Басманного суду Олена Ленська;
  • суддя Хамовницького районного суду Діана Міщенко;
  • суддя Московського міськсуду Ілля Козлов;
  • слідчий з особливо важливих справ СК Андрій Задачин;
  • директор АНО "Центр сприяння розвитку гуманітарних експертиз "Незалежний експерт" Данило Міхєєв.

Як стверджується в письмовій заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, санкції запроваджуються у зв'язку з довільним затриманням журналіста та громадського діяча Кара-Мурзи. На практиці ці обмежувальні заходи означають заборону видачу американських в'їзних віз і блокування власності, що є у юрисдикції США.

Нагадаємо, що Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо 37 компаній, серед них фірми з Росії, Білорусі та Китаю.

Адміністрація президента США Джо Байдена розширює штат федеральних агентів, які розслідують порушення санкцій та експортного контролю щодо Росії. США прагнуть закрити дірки у кампанії економічного тиску Заходу.

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