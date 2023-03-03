США запровадили нові санкції проти РФ: хто потрапив під обмеження

У п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти громадян РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

Сполучені Штати ввели санкції щодо шести громадян РФ, які працюють у системі російської юстиції, у зв'язку зі справою журналістам Володимира Кара-Мурзи.

Обмеження запровадили проти заступника голови Верховного Суду Російської Федерації Олега Свириденка. Також під санкції потрапили :

суддя Басманного суду Олена Ленська;

суддя Хамовницького районного суду Діана Міщенко;

суддя Московського міськсуду Ілля Козлов;

слідчий з особливо важливих справ СК Андрій Задачин;

директор АНО "Центр сприяння розвитку гуманітарних експертиз "Незалежний експерт" Данило Міхєєв.

Як стверджується в письмовій заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, санкції запроваджуються у зв'язку з довільним затриманням журналіста та громадського діяча Кара-Мурзи. На практиці ці обмежувальні заходи означають заборону видачу американських в'їзних віз і блокування власності, що є у юрисдикції США.