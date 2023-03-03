Генпрокурор США відвідав Україну з неанонсованим візитом

У п'ятницю, 3 березня, генеральний прокурор США Меррік Гарланд здійснив неоголошений візит до Львова на запрошення українського генерального прокурора.

Про це заявив представник Міністерства юстиції США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Генеральний прокурор провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого і неспровокованого вторгнення проти суверенного сусіда", - заявив чиновник.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій.

Крім того, 28 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Додамо, що в Україні найближчим часом може бути відкрито український офіс Міжнародного кримінального суду.

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