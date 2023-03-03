ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генпрокурор США відвідав Україну з неанонсованим візитом

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 22:57
Генпрокурор США відвідав Україну з неанонсованим візитом Фото: генеральний прокурор США Меррік Гарланд (twitter.com/VABVOX)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 3 березня, генеральний прокурор США Меррік Гарланд здійснив неоголошений візит до Львова на запрошення українського генерального прокурора.

Про це заявив представник Міністерства юстиції США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Генеральний прокурор провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого і неспровокованого вторгнення проти суверенного сусіда", - заявив чиновник.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій.

Крім того, 28 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Додамо, що в Україні найближчим часом може бути відкрито український офіс Міжнародного кримінального суду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Візит в Україну Війна Росії проти України
NEWS
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін