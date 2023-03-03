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Росіяни випустили по Херсонській області 360 снарядів: одна людина загинула, 17 поранені

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Херсонська область, П'ятниця 03 березня 2023 08:49
Росіяни випустили по Херсонській області 360 снарядів: одна людина загинула, 17 поранені Ілюстративне фото: росіяни випустили по Херсонській області 360 снарядів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові 65 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили понад 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та дронів по мирних населених пунктах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Зокрема, росіяни чотири рази вдарили по житлових кварталах Херсона. У місті пошкоджено оселі місцевих.

Внаслідок обстрілів за минулу добу в Херсонській області загинула одна людина, ще 17 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед травмованих - 16-річний підліток, який отримав вогнепальні поранення правого стегна через атаку російського дрона.

Нагадаємо, вчора окупанти безпілотниками атакували чергу за гуманітарною допомогою у Херсонській області.

Росіяни також завдали удару з артилерії по селищу Білозірка, є постраждалі.

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