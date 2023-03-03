Зеленський передав президенту Латвії список першочергових потреб України для оборони
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом передав йому документ щодо першочергових потреб для оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.
"Протягом року латвійська оборонна підтримка залишалась відчутною. Сьогодні ми обговорили, як разом з нашими союзниками та партнерами ми можемо посилити наших воїнів та наблизити час звільнення усієї української землі від російських окупантів. Ми передали документ щодо першочергових потреб для нашої оборони", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, Володимир Зеленський разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом прибули у Львів.
Додамо, Латвія виділила на підтримку України понад 1 відсоток ВВП, і це лише на військову допомогу.
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