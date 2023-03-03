Зеленський передав президенту Латвії список першочергових потреб України для оборони

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом передав йому документ щодо першочергових потреб для оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.