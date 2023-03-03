Нідерланди та Україна складуть реєстр військових злочинів РФ

У Нідерландах створять Міжнародний центр з кримінального переслідування за агресію РФ проти України, а також буде створено реєстр злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра на спільному брифінгу з главами МЗС України Дмитром Кулебою та Естонії Урмасом Рейнсалу, передає Укрінформ .

"Сьогодні ми говорили про відповідальність, без якої не може бути довготривалого миру. Росія повинна нести відповідальність за все, що вона зробила на українській землі. Усі воєнні злочини Росії, злочини проти людяності повинні бути покарані. Нідерланди підтримують всі ці зусилля", - сказав Гукстра.

Він наголосив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну в боротьбі за свободу та мир так довго, скільки це буде потрібно - як у питанні постачання зброї, гуманітарної допомоги, так і у відбудові та в покаранні РФ за злочини.

"Разом із партнерами ми будемо розслідувати всі вчинені злочини, особливо викрадення українських дітей. У Нідерландах діятиме Міжнародний центр з кримінального переслідування за вчинення злочину агресії проти України. У Нідерландах разом з Україною ми будемо створювати реєстр злочинів, вчинених проти України. Сьогодні відбудеться зустріч груп діалогу", - зазначив міністр.

За його словами, буде забезпечено вирішальну роль України в цьому процесі та верховенство права навіть в умовах війни.