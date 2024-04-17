Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Удар по Чернігову

Росія завдала удару трьома ракетами по густозаселеному району Чернігова, розташованому неподалік центра. Попередньо, ворог застосував крилаті "Іскандери". Ціллю росіян став готель, який не працював протягом кількох років. Він зруйнований. Також від вибуху пошкоджено навколишні багатоквартирні будинки, навчальний та медичний заклади, інші будівлі та автівки.

За останніми даними, 17 людей загинули (серед них 25-річна лейтенант поліції) та 61 особа постраждала (серед них три дитини). 18 квітня у Чернігові оголосили Днем жалоби.

Всі подробиці атаки РФ на Чернігів читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вибухи на аеродромі Джанкою

Під ранок у Джанкої (Крим) пролунали потужні вибухи в районі військового аеродрому. Джерела в РБК-Україна в Силах оборони сказали, що це був результат успішних дій ЗСУ.

Водночас партизанський рух "Атеш" повідомляє про враження новітнього ЗРК С-400 "з вибухом пускової установки та серйозними пошкодженнями інших машин комплексу". А також підпілля інформує про серйозне ураження в районі командного пункту ворога.

Атака ГУР на авіазавод у Казані

Безпілотники ГУР МО сьогодні вранці атакували авіаційний завод у російському Татарстані, розповіли РБК-Україна в джерела в спецслужбі. Як повідомляється, ціллю став авіазавод ім. Горбунова у Казані, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

РЛС "Контейнер" у Мордовії

Українські безпілотники вдруге атакували російську радіолокаційну станцію "Контейнер" у місті Ковилкіно в Мордовії, також діляться джерела РБК-Україна в спецслужбах.

Відстань від кордону України до місця ураження становить близько 680 кілометрів. Дана загоризонтна РЛС входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад.

Харків ризикує стати "другим Алеппо"

Якщо американські політики не проголосують за нову військову допомогу, щоб допомогти Україні посилити протиповітряну оборону для відбиття атак РФ, Харків ризикує стати "другим Алеппо", заявив мер міста Ігор Терехов.

Він не просто так порівняв Харків із містом у Сирії. У 2016 році російські повітряні сили в рамках допомоги режиму Башара Асада розбомбили Алеппо, перетворивши його на руїни. Докладніше про те, що Росія зробила з Алеппо і що з містом зараз - писало РБК-Україна.

Знищення Мі-8 у Самарі

Українська розвідка повідомила про знищення російського транспортного гелікоптера Мі-8 на аеродромі "Кряж" у Самарі. Окупанти використовували борт для перевезення зброї та особового складу.

Україна

Закон про мобілізацію

У офіційному парламентському виданні "Голос України" опублікували закон про мобілізацію. Це означає, що документ набуде чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням, а саме 18 травня.

Політика

Безпекова угода між Україною та США має працювати не гірше, ніж меморандум країни з Ізраїлем. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час робочої наради щодо підготовки американсько-українського безпекового договору.

Богуслаєву продовжили арешт

Колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв та його спільник будуть перебувати під арештом ще щонайменше до 10 червня 2024 року, повідомили в Офісі генпрокурора.

Кордон

Завтра поляки планують блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець" на кордоні з Україною. Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину.

Курс

Долар упав після досягнення історичного максимуму. Офіційний курс на 18 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5451 грн за 1 долар (-0,0286 грн).

Погода

Завтра у низці областей України очікуються значні дощі. При цьому вже 19 та 20 квітня синоптики прогнозують нічні заморозки.

Світ

Саміт ЄС

На саміті ЄС, який проходитиме 17-18 квітня у Брюсселі, два світових конфлікти - війна в Україні та на Близькому Сході - "змагатимуться за увагу" лідерів, пише Politico.

Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО збереться на засідання 19 квітня, повідомив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Участь у засіданні, присвяченому ППО для України, візьме український президент Володимир Зеленський.

США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон визначився з датою голосування щодо його ініціативи про допомогу Україні та Ізраїлю. Голосування щодо пакета окремих законопроектів відбудеться вже цього тижня.

Тим часом президент США Джо Байден написав статтю для Wall Street Journal, в якій заявив про "переломний момент" та закликав Конгрес якомога швидше схвалити допомогу Україні та Ізраїлю.

Грузія

Парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про "іноземних агентів", що викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

При цьому президент Грузії Саломе Зурабішвілі вже заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент.

Данія

Данія оголосила про виділення 17-го пакета військової допомоги Україні вартістю 2,2 мільярда датських крон (313 мільйонів доларів).

Кошти виділять на посилення морських спроможностей, закупівлю боєприпасів, безпілотників та виробництво ракетних компонентів.

Росія почала виводити "миротворців" з Карабаху

Азербайджанські місцеві видання APA та Musavat повідомили, що Російська Федерація почала виводити так званий "миротворчий контингент" з території Нагірного Карабаху, який повернув під свій контроль Азербайджан у 2023 році.

Очікується, що росіяни повністю покинуть регіон вже протягом кількох днів.

Чехія

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала не виключає, що ініціатива щодо боєприпасів може доставити в Україну 1,5 мільйона артилерійських снарядів протягом року.

Але перші постачання снарядів в рамках чеської ініціативи в Україну почнуться пізніше, ніж очікувалося раніше.

Британія

У Британії стався вибух на заводі компанії BAE Systems, який знаходиться у місті Гласкод. Там відбувається заповнення артилерійських снарядів вибухівкою.

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