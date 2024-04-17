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Росія почала виводити "миротворців" з Карабаху, - ЗМІ

Середа 17 квітня 2024 13:50
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Росія почала виводити "миротворців" з Карабаху, - ЗМІ Фото: Росія почала виводити "миротворців" з Карабаху (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація почала виводити "миротворчий контингент" з Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на азербайджанські місцеві видання APA та Musavat.

Як пише APA, росіяни вивели військових з албанського храму Худаванг Кельбаджарського району. Зазначається, що це відбулось декілька днів тому. Наразі храм охороняють азербайджанські правоохоронці.

Musavat, з посиланням на джерела, стверджує, що "миротворці" також покинули бази в місті Ходжали. Очікується, що росіяни повністю покинуть регіон вже протягом кількох днів.

Конфлікт навколо Карабаху

У 2023 році Азербайджан провів операцію на території Нагірного Карабаху внаслідок чого невизнана "республіка" капітулювала. Вірменія, зі свого боку, відмовилась перекидати війська на територію регіону.

Пізніше прем'єр-міністр Нікола Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, яка також включає Нагірний Карабах. Водночас країни досі не уклали угоду.

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