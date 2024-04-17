ua en ru
Ср, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В російській Самарі знищили вертоліт Мі-8, - ГУР

Середа 17 квітня 2024 11:15
UA EN RU
В російській Самарі знищили вертоліт Мі-8, - ГУР Фото: Мі-8, радянський багатоцільовий вертоліт (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 17 квітня, на аеродромі "Кряж", який розташованій у Самарі Російської Федерації, знищено радянський багатоцільовий вертоліт Мі-8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як відзначає розвідка, терористи використовували гелікоптер у війні проти нашої країни. Зокрема ворог перевозив у ньому зброю та особовий склад.

Вартість Мі-8 коливається від 10 до 15 млн доларів.

Знищення ворожої авіації

Протягом останніх місяців Росія лишилась більше десятка літаків. Як приклад, ще в січні наші воїни збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50. Також у лютому було знищено ще один А-50.

Після цього Росія також втратила чималу кількість "сушок". 17 лютого було знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Зокрема вже на наступний день "приземлили" ще один Су-34.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна в Україні
NEWS
Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: точна дата, коли почнуть діяти нові норми
Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: точна дата, коли почнуть діяти нові норми
DAILY
Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок