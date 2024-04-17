Чехія планує передати Україні півтора мільйона снарядів до кінця року, - прем'єр

Чеська ініціатива з отримання боєприпасів для України може доставити 1,5 мільйона артилерійських снарядів протягом року. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час візиту до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За його словами, до ініціативи приєдналися близько двадцяти країн, зокрема Німеччина, Нідерланди, Канада та Польща.

"Ми віримо, що подальші поставки будуть. Немає причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців".