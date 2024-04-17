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Чехія планує передати Україні півтора мільйона снарядів до кінця року, - прем'єр

Середа 17 квітня 2024 18:15
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Чехія планує передати Україні півтора мільйона снарядів до кінця року, - прем'єр Фото: прем'єр Чехії Петр Фіала (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Чеська ініціатива з отримання боєприпасів для України може доставити 1,5 мільйона артилерійських снарядів протягом року. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час візиту до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, до ініціативи приєдналися близько двадцяти країн, зокрема Німеччина, Нідерланди, Канада та Польща.

"Ми віримо, що подальші поставки будуть. Немає причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців".

Україна бореться зі зменшенням запасів артилерії та ППО, оскільки Росія посилила наземні операції та авіаудари, включаючи бомбардування енергетичної інфраструктури.

Що відомо про ініціативу Чехії

В лютому президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, проте для їхньої передачі потрібне фінансування.

Нагадаємо, Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні.

Додамо, Володимир Зеленський обговорив з президентом Чехії посилення оборонної співпраці та укладення угоди про гарантії безпеки.

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