Дрони ГУР атакували загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії, - джерела
Українські розвідники атакували російський загоризонтний радіолокатор "Контейнер" у Мордовії. Для атаки використовувалися дрони.
Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.
Як зазначають джерела, за спецоперацією стояло Головне управління розвідки Міноборони. Дрони атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно у Мордовії.
Відстань від кордону України до місця ураження близько 680 кілометрів.
Що було ціллю атаки
Ціллю спецоперації був загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер". Дальність виявлення установки становить 3 тисячі км, висота виявлення - 100 км.
Додамо, що загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" був споруджений у Мордовії у 2000-2002 роках. У Ковилкіно розміщується приймальна частина та основна апаратурна частина РЛС.
Фото: дрони ГУР атакували загоризонтну РЛС "Контейнер" (росЗМІ)
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