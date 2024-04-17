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Україна отримає перші снаряди від чеської ініціативи пізніше, ніж очікувалося: нові терміни

Середа 17 квітня 2024 18:40
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Україна отримає перші снаряди від чеської ініціативи пізніше, ніж очікувалося: нові терміни Фото: Петр Фіала, прем'єр Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Перші постачання снарядів до України в рамках ініціативи Чехії можуть розпочатися лише у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали на пресконференції.

За словами глави чеського уряду, його країна разом із Данією та Нідерландами намагається задовольнити головні потреби України, які полягають в артилерійських снарядах, системах протиповітряної оборони та перехоплювачах для ППО.

"Завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів", - зазначив Фіала.

Прем'єр уточнив, що майже 200 тисяч снарядів вже законтрактовано, найближчим часом планують укласти контракти на купівлю ще 300 тисяч боєприпасів.

"Думаю, що перші поставки розпочнуться в Україну у червні", - заявив Фіала.

Зазначимо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, що наша країна очікує перші поставки снарядів від ініціативи Чехії у квітні.

Снаряди для України

Артилерійські снаряди є однією з головних потреб українських захисників - нині вони у дефіциті.

У лютому президент Чехії Петр Павел оголосив, що нашій країні можна надати близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які знайшла Прага. Умовою цього є фінансування з боку країн Заходу.

Після цього низка держав, які є союзниками України з початку повномасштабної війни, почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів.

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