Україна отримає перші снаряди від чеської ініціативи пізніше, ніж очікувалося: нові терміни
Перші постачання снарядів до України в рамках ініціативи Чехії можуть розпочатися лише у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали на пресконференції.
За словами глави чеського уряду, його країна разом із Данією та Нідерландами намагається задовольнити головні потреби України, які полягають в артилерійських снарядах, системах протиповітряної оборони та перехоплювачах для ППО.
"Завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів", - зазначив Фіала.
Прем'єр уточнив, що майже 200 тисяч снарядів вже законтрактовано, найближчим часом планують укласти контракти на купівлю ще 300 тисяч боєприпасів.
"Думаю, що перші поставки розпочнуться в Україну у червні", - заявив Фіала.
Зазначимо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, що наша країна очікує перші поставки снарядів від ініціативи Чехії у квітні.
Снаряди для України
Артилерійські снаряди є однією з головних потреб українських захисників - нині вони у дефіциті.
У лютому президент Чехії Петр Павел оголосив, що нашій країні можна надати близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які знайшла Прага. Умовою цього є фінансування з боку країн Заходу.
Після цього низка держав, які є союзниками України з початку повномасштабної війни, почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів.
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