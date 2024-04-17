Три ракетні удари, жертви та багато поранених: подробиці атаки РФ на Чернігів

Російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову 17 квітня, ракети поцілили майже по центру міста. Є жертви та багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, Telegram виконувача обов'язки мера Чернігова Олександра Ломака.

"Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, наші медики. Надають всю необхідну допомогу", - розповів Чаус.

Організовано штаб

За словами голови ОВА, вже створено штаб допомоги постраждалим при Головному управлінні Нацполіції у Чернігівській області.

"Якщо ви потребуєте допомоги поліції - телефонуйте на лінію 102. Шановні громадяни! Якщо ви шукаєте своїх рідних ви можете звернутися за номером 093-241-09-87", - зазначили правоохоронці.

За словами Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

"Лікарні працюють в посиленому режимі і вже приймають перших постраждалих", - констатував він.

Пізніше Чаус звернувся з проханням здати кров, через її нестачу через масований обстріл міста.

Четверо загиблих та 5 постраждалих

Близько 10:00 стало відомо про чотирьох загиблих та 5 постраждалих.

"На жаль, на даний момент інформація підтверджена про 4 загиблих. З того, що я бачу цифра може бути більше, на жаль. Тому що багато ще недосліджених об'єктів. Є травмовані, які звертаються до міських лікарень. Зокрема найбільше в лікарні №2 5 повідомлень про травмованих. Також я думаю, що їх (травмованих - ред.) більше", - розповів Ломако під час телемарафону.

Число жертв зростає

Близько 10:30 стало вже відомо про 5 загиблих.

"На жаль, відомо вже про п‘ятеро загиблих. Пошукова операція ще триває. Нагадую, на місці працюють всі служби і головне завдання - допомога постраждалим", - зазначив Ломако.

Наслідки ракетної атаки

За словами Ломаки, о 9:03 три вибухи пролунали в місті, зокрема у густонаселеному районі.

"Пряме влучання в будівлю соціальної інфраструктури. Це 8-поверхова будівля. Візуально зруйновані елементи стін з 6 поверхів - з третього по шостий поверх і прибудови до неї", - додав він.

Крім того,пошкоджені будівлі, які знаходяться поряд - пошкоджено багато автомобілів в цьому районі.

"Там соціальна міська інфраструктура. Це густонаселений район, перехрестя двох вулиць. Тому там було багато і транспорту в цей час", - зазначив в.о. мера Чернігова.

Відключення світла, газу і багато руйнувань

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть про проблеми зі світлом в місті. Це підтвердив і Ломако, зазначивши, що наразі йде ліквідація наслідків "прильотів", тому в районі влучань відключили всі комунікації - світло, газ.

"Для того, щоб не було ще більших руйнувань. В цілому це об'єкти які не пов'язані з критичною інфраструктурою, тому це не впливає жодним чином. Зрозуміло, що в цьому районі будуть проблеми певний час. Зараз головна задача - це пошукова операція... Тут досить багато руйнувань в цьому районі. Тому я думаю, що роботи ще багато", - зазначив він.

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