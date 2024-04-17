На саміті ЄС приділять більше уваги Близькому Сходу, аніж Україні, - Politico

На майбутньому саміті лідерів країн Європейського союзу два світових конфлікти змагатимуться за увагу - війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що, ймовірно, більше уваги приділятиме конфлікт на Близькому Сході, ніж Україна.

Проте, ЄС, схоже, має намір пройти через дипломатичні процедури, щоб здатися глобальною державою, яка може похитнути сумнозвісного впертого прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Лідери 27 країн спробують переконати Ізраїль не розв'язувати повномасштабну близькосхідну війну, напавши на Іран, звернуться з проханням уникнути ще більшої пожежі в Лівані, а деякі європейські країни наполягатимуть на введенні ще більших санкцій проти Ірану.

Згідно з проєктом висновків Ради ЄС, вони закличуть "усі сторони проявляти максимальну стриманість і утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напруженість у регіоні". Це не змусить тремтіти ні ізраїльтян, ні іранців.

Якщо у будь-якої країни ЄС і є скромні важелі впливу, то це Франція, яка приєдналася до США і Великої Британії, щоб допомогти протистояти іранському шквалу з 300 безпілотників і ракет, випущених у суботу. Перевага Парижа в тому, що він є частиною антиіранської коаліції, полягає у спробі стримати ізраїльських яструбів, але немає жодних сумнівів у тому, що саме послання президента США Джо Байдена дійсно має значення.

