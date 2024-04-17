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ЗСУ атакували аеродром у Джанкої. Могли бути уражені С-400 та район пункту управління РФ

Крим, Середа 17 квітня 2024 15:59
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ЗСУ атакували аеродром у Джанкої. Могли бути уражені С-400 та район пункту управління РФ Фото: що відомо про наслідки "прильотів" по аеродрому у Джанкої 17 квітня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

З'явились деякі подробиці наслідків удару по летовищу в тимчасово окупованому Джанкої (Крим).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони, Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

Так, джерела в Силах оборони сказали РБК-Україна, що удари по Джанкою - це результат успішних дій ЗСУ. Але наслідки та результати удару ще достеменно не відомі.

Водночас партизанський рух "Атеш" вже з'ясував деякі подробиці про те, куди саме "прилетіло" у Джанкої.

"Ми підтверджуємо успішність низки ударів, які були завдані вночі на території Джанкойського аеродрому", - йдеться у повідомленні партизанів.

Детонація та ураження С-400

Зокрема, агенти "Атеш" підтверджують детонацію на об'єкті.

"Раніше на цій локації наші агенти фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри", - зазначають у русі.

Крім того, за даними партизанів, вдалося вразити новітній комплекс С-400 "з вибухом пускової установки та серйозними пошкодженнями інших машин комплексу".

"Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки", - кажуть у "Атеші".

Ураження в районі командного пункту окупантів

Також вони зафіксували і серйозне ураження в районі командного пункту 5-го зенітного ракетного дивізіону 18-го зенітного ракетного полку 31-ї дивізії ППО 4-ї армії ВКС РФ.

"З міркувань безпеки наших агентів ми утримаємося від розкриття додаткової інформації. Подробиці передані Силам оборони України", - зазначили в "Атеші".

Вибухи в Джанкої

Російські окупанти після окупації Криму перетворили Джанкой на хаб для перекидання живої сили та техніки на фронт в Україну. При цьому раніше військове керівництво України неодноразово висловлювало тезу про те, що російські об'єкти в Криму є законними цілями для ударів.

Зокрема, сьогодні цю тезу повторила і спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи удар по летовищу в Джанкої 17 квітня, наслідком якого стали вибухи та пожежа. Вона не стала сильно поширюватися про наслідки ударів, порекомендувавши дочекатися офіційного повідомлення від Генштабу ЗСУ.

Раніше РБК-Україна розповідало, які ще аеродроми використовує РФ у Криму у військових цілях. Докладніше - у матеріалі.

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Крим Джанкой Вибухи
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