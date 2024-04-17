ЗСУ атакували аеродром у Джанкої. Могли бути уражені С-400 та район пункту управління РФ
З'явились деякі подробиці наслідків удару по летовищу в тимчасово окупованому Джанкої (Крим).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони, Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
Так, джерела в Силах оборони сказали РБК-Україна, що удари по Джанкою - це результат успішних дій ЗСУ. Але наслідки та результати удару ще достеменно не відомі.
Водночас партизанський рух "Атеш" вже з'ясував деякі подробиці про те, куди саме "прилетіло" у Джанкої.
"Ми підтверджуємо успішність низки ударів, які були завдані вночі на території Джанкойського аеродрому", - йдеться у повідомленні партизанів.
Детонація та ураження С-400
Зокрема, агенти "Атеш" підтверджують детонацію на об'єкті.
"Раніше на цій локації наші агенти фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри", - зазначають у русі.
Крім того, за даними партизанів, вдалося вразити новітній комплекс С-400 "з вибухом пускової установки та серйозними пошкодженнями інших машин комплексу".
"Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки", - кажуть у "Атеші".
Ураження в районі командного пункту окупантів
Також вони зафіксували і серйозне ураження в районі командного пункту 5-го зенітного ракетного дивізіону 18-го зенітного ракетного полку 31-ї дивізії ППО 4-ї армії ВКС РФ.
"З міркувань безпеки наших агентів ми утримаємося від розкриття додаткової інформації. Подробиці передані Силам оборони України", - зазначили в "Атеші".
Вибухи в Джанкої
Російські окупанти після окупації Криму перетворили Джанкой на хаб для перекидання живої сили та техніки на фронт в Україну. При цьому раніше військове керівництво України неодноразово висловлювало тезу про те, що російські об'єкти в Криму є законними цілями для ударів.
Зокрема, сьогодні цю тезу повторила і спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи удар по летовищу в Джанкої 17 квітня, наслідком якого стали вибухи та пожежа. Вона не стала сильно поширюватися про наслідки ударів, порекомендувавши дочекатися офіційного повідомлення від Генштабу ЗСУ.
Раніше РБК-Україна розповідало, які ще аеродроми використовує РФ у Криму у військових цілях. Докладніше - у матеріалі.
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