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Єрмак: гарантії безпеки з США повинні бути не гірші, ніж американський меморандум з Ізраїлем

Середа 17 квітня 2024 12:20
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Єрмак: гарантії безпеки з США повинні бути не гірші, ніж американський меморандум з Ізраїлем Фото: Андрій Єрмак, голова Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Безпекова угода зі Сполученими Штатами Америки (США) повинна працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Сьогодні відбулась нарада щодо підготовки безпекової угоди зі США. На ній, окрім Єрмака, також були присутні члени делегації, які беруть участь у переговорах щодо напрацювання, а також підготовки дво- й багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами.

Як відзначив Єрмак, угода з США повинна бути взірцевою, враховувати реальні можливості Штатів й найкращі елементи вже підписаних раніше гарантій.

Під час наради було обговорено:

  • елементи майбутнього документа;
  • сильні сторони попередніх угод про гарантії безпеки;
  • алгоритм дій після схвалення Конгресом США військової допомоги Україні.

"Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль", - додав Єрмак.

Ізраїльська модель

В цій системі двосторонніх відносин Штати виступають для Ізраїля гарантом безпеки попри те, що країна не є членом НАТО. Співпрацю країн було оформлено в рамках так званого Меморандуму про взаєморозуміння від 1975 року. Угода передбачає американську воєнну допомогу, а також спільні військові навчання. У тому ж числі Тель-Авів дозволив Штатам використовувати свої порти. Фактично, США виступають дипломатичним та воєнним прикриттям для країни.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує отримати стратегічні гарантії безпеки від своїх союзників, оскільки не має можливості стати членом НАТО під час війни.

Ініціативу було погоджено вже в липні під час саміту лідерів G7. З того моменту Україна підписала гарантії безпеки з низкою країн, серед яких, наприклад, Британія, Канада, Німеччина.

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