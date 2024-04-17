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Данія виділила майже 300 млн євро на допомогу України

Середа 17 квітня 2024 08:44
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Данія виділила майже 300 млн євро на допомогу України Фото: міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Данії ухвалив рішення виділити 200 мільйонів данських крон на інвестиції в українську оборонну промисловість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Данії.

Крім того, виділено кошти на створення значного морського потенціалу, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Загалом було виділено близько 2,2 млрд данських крон (295 млн євро).

"У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці, здатної забезпечити Україну затребуваним обладнанням, яке допоможе змінити ситуацію на полі бою", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Міністр наголосив, що прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс - це нова ініціатива, яка може надихнути інші країни зробити те саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.

Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже 41,4 млрд данських крон (5,9 мільярда євро).

Допомога Україні від Данії

У лютому 2024 року Данія не просто заявила про допомогу Україні, а й передала їй усю свою артилерію. Прем'єр-міністр країни Метт Фредеріксен закликала західних партнерів наслідувати приклад Копенгагена, відправивши Україні зброю, боєприпаси та системи ППО, які не використовуються у їхніх власних арсеналах.

Не обмежуючись словами, у березні Данія додатково виділила Україні 330 млн доларів військової допомоги. У цей пакет увійшли, зокрема, самохідні артилерійські установки Caesar.

Таким чином, Данія стала одним із лідерів з надання військової підтримки Україні, передавши їй не лише озброєння, а й закликавши інших зробити те саме.

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