Данія виділила майже 300 млн євро на допомогу України

Уряд Данії ухвалив рішення виділити 200 мільйонів данських крон на інвестиції в українську оборонну промисловість.

Крім того, виділено кошти на створення значного морського потенціалу, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Загалом було виділено близько 2,2 млрд данських крон (295 млн євро).

"У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці, здатної забезпечити Україну затребуваним обладнанням, яке допоможе змінити ситуацію на полі бою", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Міністр наголосив, що прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс - це нова ініціатива, яка може надихнути інші країни зробити те саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.

Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже 41,4 млрд данських крон (5,9 мільярда євро).