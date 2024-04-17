У Грузії ухвалили у першому читанні скандальний закон про іноагентів, попри протести

Парламент Грузії ухвалив у першому читанні сандальний законопроект про "іноземних агентів", що викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ехо Кавказу ".

Законопроект вимагатиме від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як агенти іноземного впливу. Швидше за все, його буде ухвалено парламентом, контрольованим правлячою партією "Грузинська мрія" та її союзниками.

Опоненти заявляють, що цей закон завдасть шкоди прагненню Грузії вступити до Європейського Союзу.

При цьому президент Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС вже заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент.

Критики порівняли законопроект із російським законодавством, що використовується Кремлем для придушення інакодумства. Ухилення від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни тягне за собою штраф у розмірі 9 тисяч доларів.

Минулого року документ відкликали після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із силовиками.

Проти закону

Цього тижня жителі Грузії влаштували протести біля парламенту в Тбілісі через те, що вони називають "російським законом", який зблизить країну з Росією та віддалить її від Європейського Союзу.

Коаліція опозиційних груп, громадянського суспільства, знаменитостей та номінального президента країни згуртувалися проти правлячої партії, щоб виступити проти цього кроку.

В акції протесту 16 квітня взяло участь близько 10 тисяч людей.