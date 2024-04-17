ua en ru
Ср, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Британії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів

Середа 17 квітня 2024 18:24
UA EN RU
У Британії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів Ілюстративне фото: на заводі BAE Systems стався вибух 17 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вибух стався на заводі компанії BAE Systems, який знаходиться у місті Гласкод, графство Монмутшир, у Великобратинії. Там відбувається заповнення артилерійських снарядів вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, вибух стався у віддаленій частині об’єкта, у тій частині, де артилерійські снаряди заповнюють вибуховою речовиною.

Вибух стався близько 10:49 за місцевим часом та наразі. У компанії повідомили, що ситуація є контрольованою, а серед персоналу постраждалих немає.

Відомо, що на підприємстві у Гласкод працює понад 500 людей.

Варто зауважити, що раніше BAE Systems повідомляла, що може увосьмеро збільшити виробництво артилерійських боєприпасів та створить власний резерв 155-мм снарядів.

Нагадаємо, у січні цього року на оборонному заводі в Азербайджані стався вибух, внаслідок інциденту постраждали три людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух
NEWS
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
DAILY
Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США