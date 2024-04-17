Заморозки і не тільки: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні

Найближчими днями, попри похолодання в Україні 18 квітня, знову потепліє. Водночас синоптики попереджають про заморозки вже на найближчих вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Диденко у Facebook, Вінницький облцентр з гідрометеорології.

Найближчими днями температура повітря в Україні буде підвищуватиметься, а на сході вирівняється від +24°...+28° до +14°....+19°.

"У ніч на суботу у більшості областей України, окрім південної частини, очікуються заморозки! Не спішіть із розсадою, ще буде потім хороша нагода. Тепло ще повернеться", - зауважила Діденко.

У цьому році, як кажуть синоптики, починаючи з 11 квітня, якщо температури повітря та поверхні ґрунту будуть знижуватися до 0°С і нижче, то це вже можна вважати заморозками.

"Найближчі дні очікуємо заморозки. Заморозки на ґрунті - небезпечне метеорологічне явище І рівня небезпечності ,колір жовтий. Заморозки в повітрі - стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності, колір помаранчевий", - розповіли у Вінницькому облцентрі з гідрометеорології.

Що таке заморозки?

Зазвичай заморозками називають короткочасне зниження температури повітря або поверхні ґрунту нижче 0°С на фоні сталої додатної температури.



Заморозки найчастіше відмічаються у нічні або ранкові години за ясної, тихої погоди, коли створюються умови для інтенсивного радіаційного вихолоджування земної поверхні та приземного шару повітря. Заморозки можливі також внаслідок загального похолодання.

Заморозки в травні 2024 в Україні

Зазначимо, синоптики не виключають, що навіть наприкінці травня 2024 українців може очікувати похолодання та навіть заморозки.

"Погода миттєво зіпсується, пройдуть досить сильні дощі, місцями шквальний вітер, температура повітря сильно знизиться, особливо вночі (можливо навіть до заморозків). Насамкінець травня погода налагодиться, температура зросте, хоча літніх температур ще не буде", - попередив народний синоптик Володимир Деркач.