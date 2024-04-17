Польські фермери відновлять блокування одного з напрямків, - Держмитслужба

Завтра, 18 квітня, відповідно до інформації від польської сторони, фермери планують блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України (Держмитслужба).

Зазначається, що блокування руху розпочнеться з 09:00 й триватиме протягом двох діб до 09:00 20 квітня.

"Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів", - додає Держмитслужба.

Рух пасажирського транспорту в обидва напрямки не блокуватиметься.

Блокада польського кордону

Як відзначали раніше фермери, протести на кордоні триватимуть щонайменше до кінця квітня.

Вчора, 16 квітня, за словами речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка, протестувальники розблокували рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

Зокрема нещодавно відбулись переговори між Києвом, Варшавою та Європейським союзом щодо зернового питання. Україна має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.