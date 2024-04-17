ua en ru
Ср, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польські фермери відновлять блокування одного з напрямків, - Держмитслужба

Середа 17 квітня 2024 12:40
UA EN RU
Польські фермери відновлять блокування одного з напрямків, - Держмитслужба Фото: польські фермери відновлять блокування одного з напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 18 квітня, відповідно до інформації від польської сторони, фермери планують блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України (Держмитслужба).

Зазначається, що блокування руху розпочнеться з 09:00 й триватиме протягом двох діб до 09:00 20 квітня.

"Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів", - додає Держмитслужба.

Рух пасажирського транспорту в обидва напрямки не блокуватиметься.

Блокада польського кордону

Як відзначали раніше фермери, протести на кордоні триватимуть щонайменше до кінця квітня.

Вчора, 16 квітня, за словами речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка, протестувальники розблокували рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

Зокрема нещодавно відбулись переговори між Києвом, Варшавою та Європейським союзом щодо зернового питання. Україна має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
NEWS
Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни
Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни
DAILY
Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок