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Столтенберг призначив засідання Ради Україна-НАТО. На ньому буде Зеленський

Середа 17 квітня 2024 16:54
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Столтенберг призначив засідання Ради Україна-НАТО. На ньому буде Зеленський Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї п'ятниці, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів.

"Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання в п'ятницю (19 квітня, - ред.). Це буде зустріч з президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України", - розповів генеральний секретар.

Столтенберг відзначив, що очікує порушення питання:

  • протиповітряної оборони;
  • артилерійських снарядів.

Що цьому передувало

Протягом останніх тижнів ворог посилив обстріли України, у зв'язку з чим питання посилення нашої протиповітряної оборони стало край важливим. Як приклад, нещодавно президент розповідав, що для закриття нашого неба достатньо лише 25 систем американської ЗРК Patriot.

Вчора, 16 квітня, Зеленський також анонсував скликання засідання Ради Україна-НАТО, аби порушити вищезгадане питання щодо посилення нашої ППО.

Тим часом як розповів речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, питання ППО також порушать міністри закордонних справ G7 під час засідання сьогодні.

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