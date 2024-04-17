Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що через постійні обстріли місто може стати "другим Алеппо" . Без західної допомоги облцентр може зазнати ще більших руйнувань.

Докладніше про те, що Росія зробила з Алеппо і що з містом зараз – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Терехов не просто так порівняв Харків із містом у Сирії. У 2016 році російські повітряні сили в рамках допомоги режиму Башара Асада розбомбили Алеппо, перетворивши його на руїни.

Кінець арабської весни: як починалася війна

Військові зіткнення в Сирії розпочалися у березні 2011 року з цивільних мітингів та Арабської весни. Протестувальники вимагали завершення режиму Башара аль-Асада та 50-річного правління Партії арабського соціалістичного відродження. У 2012 році конфлікт переріс у фактично повноцінну війну.

До 2015 року Росія підтримувала режим Асада опосередковано – надавала зброю. Одні аналітики стверджують, що Кремль хотів зберегти доступ до порту в сирійському місті Тартусі, де знаходиться 720-й пункт матеріально-технічного забезпечення – єдина військова база Росії за межами колишнього СРСР. Інші говорять про те, що йдеться про збереження загального впливу Росії у цьому регіоні.

Фото одного із зруйнованих сирійських міст (фото: Getty Images)

Спочатку режим Башара Асада намагався сам справлятися з протестувальниками, застосовуючи, зокрема, хімічну зброю. З цього приводу ООН розгорнула цілу операцію, але до жодного висновку так і не дійшла. 2015 року оглядачі почали повідомляти, що режим Асада користується російською технікою. Сайт Bellingcat та агентство Reuters опублікували знімки російської техніки в Сирії, наприклад, розбитих винищувачів.

Якийсь час урядова армія боролася з повстанцями та курдами. Водночас у Сирії воювали бойовики ІДІЛ та "Хезболли". Періодично в конфлікт вступали західні країни, наприклад, та сама Франція, яка здійснила бомбові удари по силах ІДІЛ. В ООН обмежувалися заявами та рідкісною гуманітарною допомогою. Також протестувальникам допомагали США, борючись із ІДІЛ.

Сирійське місто після бомбардування (фото: Getty Images)

Битва за Алеппо: як РФ бомбила місто

З грудня 2015 року російські ПКС стали бомбардувати Алеппо. У вересні 2016 року урядова армія розпочала наступ на місто, де зосереджувалися групи повстанців. Росія контролювала небо над містом. За даними Незалежної міжнародної комісії ООН, сирійські повітряні сили були досить обмежені, а російські ПС могли бомбити Алеппо і вдень, і вночі.

Лише 23 вересня російські літаки 42 рази вилітали в Алеппо і завдали щонайменше 28 підтверджених ударів, зруйнувавши східну частину міста. За даними ООН, російські ПС застосовували виключно некеровані авіабоєприпаси, що говорить про те, що Кремль не ставив за мету знищувати протестувальників точково. Швидше йшлося про терористичне залякування і знамениту російську тактику "випаленої землі". Лише за 5 днів – з 23 по 27 вересня під час бомбардування загинуло 300 людей.

Росія разом із режимом Асада прицільно била лікарнями, медичними центрами та клініками на півночі Алеппо. 19 вересня 2016 року автоколона ООН та Сирійського товариства Червоного Півмісяця виїхала з підконтрольної уряду частини Сирії з гуманітарним вантажем. В ООН стверджують, що про маршрут було повідомлено всім сторонам конфлікту. Проте під час розвантаження по колоні було здійснено прицільний удар із повітря.

Аналітики дійшли висновку, що авіаудари здійснили як сирійські, так і російські повітряні сили. У МЗС РФ, природно, відразу почали заперечувати цю інформацію, зокрема Сергій Лавров заявив, що удари по колоні зробили з артилерії. Але на місці атаки було знайдено залишки "бочкової" бомби, якими користувалися сирійські ПС, та ОФАБ-250-270, якими Алеппо бомбила РФ.

Росія продовжила знищувати Алеппо доти, доки режим Асада не взяв його в оточення. За чотири роки військових дій у місті, а також внаслідок повітряних атак в Алеппо загинули 30 тисяч людей, більшість із яких – цивільні. Через бомбардування за 2016 рік загинуло 2 тисячі дітей. Загалом за роки війни за офіційною статистикою в Сирії загинуло 20 тисяч дітей. Також Росія перетворила на руїни історичний центр міста, який був спадщиною ЮНЕСКО.

Фото п'ятирічного Омрана Дакніша стало символом жорстоких бомбардувань Алеппо (фото: Getty Images)

Коли Асад оточив Алеппо, у місті почалися жорстокі зачистки. Наприкінці 2016 року тим, хто вижив у Алеппо, запропонували залишити місто. Після чого Башар Асад оголосив про перемогу та початок народних гулянь у зруйнованому Алеппо. На проурядових мітингах, що проходили серед руїн, з'являлися портрети самого Асада, лідера "Хезболли" Хасана Насралла та президента Росії Володимира Путіна.

Примітно, що одним із тих, хто вигадав та здійснив план зі знищення Алеппо з повітря, був уже екс-головнокомандувач повітряно-космічними силами РФ Сергій Суровікін. За руйнування сирійського міста Володимир Путін присвоїв Суровікіну звання "Герой Росії".