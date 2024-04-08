Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Financial Times написало, що Росія змінила тактику ударів по енергосистемі України. Тепер країна-агресор використовує дорогі високоточні ракети, а також б'є по електростанціях в районах, менш захищених системами ППО. Збитки від російських атак називають гіршими, ніж під час масованих ударів у 2022-2023 роках.

При цьому представник ГУР Андрій Черняк розповів виданню, що Москви ще достатньо ракет для однієї чи двох великих атак протягом найближчих тижнів.

Українські хакери знищили російський дата-центр

Джерела РБК-Україна повідомили, що українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова і телекомунікаційна галузі. Внаслідок чого було знищено більш ніж 300 Тб даних "Уральського заводу цивільної авіації", "Газпрому", "Лукойла", "Роснафти" та інших стратегічних підприємств.

Це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK з кібердепартаментом СБУ.

Удари по Сумах і Запоріжжю

Окупаційні війська сьогодні вдень вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі, шестеро людей зазнали поранень.

Крім того, після 15-ї години росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Наслідки обстрілу наразі уточнюються.

Пожежа на російському кораблі "Серпухов"

У Калінінградській області горів малий російський ракетний корабель "Серпухов", повідомило джерело РБК-Україна в спецслужбах. Пожежа сталася під час перебування судна у військово-морській базі "Балтійськ". МРК отримав значні ушкодження.

У ГУР уточнили, що вогонь повністю знищив засоби зв'язку та автоматизації корабля.

Ставка

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основне питання - Харків, захист міста від російських ударів та можливість зміцнити ППО та РЕБ в області.

За словами глава держави, будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем протиповітряної оборони для України.

Крім того, головком Олександр Сирський надав інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Головне - ефективна логістика.

Розвідка та спецслужби, як додав президент, працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни.

РФ розгорнула мережу "тролів" проти України

The Washington Post з посиланням на внутрішні документи Кремля, якими з виданням поділилася європейська розвідувальна служба, пише, що РФ розгорнула широку мережу "тролів" аби зірвати підтримку України з боку США.

У ході кампанії, спрямованої на те, щоб вплинути на Конгрес та розпалити антиукраїнські настрої, пов'язані з Кремлем політичні стратеги й "тролі" написали тисячі сфабрикованих новинних статей, постів і коментарів у соціальних мережах, які пропагують американський ізоляціонізм і намагаються посилити напруженість в США.

Мобілізація засуджених

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених. Але призивати будуть не всіх, заявив у коментарі РБК-Україна голова комітету Сергій Іонушас.

Штрафи за ухилення від мобілізації

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроекту про відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізації визначив розміри штрафів для громадян, а також посадових та юридичних осіб, заявив у коментарі РБК-Україна глава комітету Сергій Іонушас.

Україна

Політика

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном. Сторони скоординували наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових ППО, насамперед систем Patriot.

Зеленський може відвідати ПАР

Президент Володимир Зеленський у найближчі кілька місяців може відвідати Південно-Африканську Республіку (ПАР). Про це пише місцеве видання Business Day з посиланням на слова міністерки міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор.

За її словами, український президент висловив намір відвідати ПАР для встановлення більш міцних торговельних зв'язків між країнами та обговорення характеру відносин, які можуть побудуватись між країнами після завершення війни.

Мобілізація

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав

військовозобов'язаних знайти в собі мужність стати до лав ЗСУ, адже армії бракує людей.

Разом з тим він відреагував і на цькування працівників ТЦК, назвавши такі дії є неприпустимим. Водночас за словами генерала, миритись із порушенням прав цивільних теж не будуть.

Бронь працівникам телемарафону

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило телеканалам телемарафону "Єдині новини" статус критично важливих підприємств для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

Трагедія в Києві на фунікулері

ДБР розслідує обставини загибелі 16-річного підлітка у фунікулері в Києві. З'ясувалося, що нападник працював у правоохоронних органах. Наразі його відсторонено та вирішується питання про підозру в умисному вбивстві. Чоловікові може загрожувати до 15 років ув'язнення.

Повістка журналісту "Слідство.Інфо"

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо інциденту за участі працівників ТЦК, які намагалися вручити повістку журналісту "Слідство.інфо" Євгенію Шульгату.

Як повідомили в ОГП, справу відкрили за фактом ймовірного зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Курс

Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль. Офіційний курс на 9 квітня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,9882 грн за 1 долар (+0,1445 грн).

Погода

Завтра, 9 квітня в Україні спостерігатиметься тепла та сонячна погода до +25 градусів. Опадів не очікується.

Світ

Саміт миру у Швейцарії

Bloomberg дізналося, що Швейцарія може провести Глобальний саміт миру щодо війни в Україні 16-17 червня. У заході мають узяти участь до 100 країн.

Втім, наразі залишається не зрозумілим, чи буде присутній на зустрічі Китай, участь якого має важливе значення з огляду на вплив, який Пекін чинить на Москву.

Масштабні військово-морські навчання в Румунії

У Румунії стартували найбільші військово-морські навчання НАТО Sea Shield ("Морський щит"). В них візьмуть участь понад 2200 військовослужбовців та 135 кораблів, літаків і транспортних засобів з 12 країн-членів і партнерів Альянсу.

У 9-му випуску навчань Sea Shield залучені військові й бойові особи з Болгарії, Франції, Грузії, Греції, Італії, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Туреччини, США, Молдови та Румунії.

Греція може передати Україні F-16

Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, пише видання News Break. Крім цього, країна могла б відправити Києву або продати Індії 24 винищувачі Mirage 2000-5 Mk. 2, з яких 14 є новоствореними, а решта є оновленнями старішої моделі Mirage 2000EGM/-BGM. Але для цього необхідне погодження Франції.

Данія виділила майже 6 млн євро для України

Уряд Данії ухвалив рішення виділити 40 млн данських крон (приблизно 5,8 млн євро) на відновлення української енергетичної системи. Зокрема, через нещодавні жорстокі російські атаки на інфраструктуру України.

У Трампа спростували повідомлення про "мирний план" зі здачею територій України

Радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав фейковою новиною матеріал Washington Post про "мирний план" зі здачею територій України, пише The New York Post.

За його словами, кандидат у президенти США "не ухвалить мирного плану доти, доки він не прийде до влади та не зможе належним чином зважити всі варіанти".

Справа проти Маска

Верховний суд Бразилії розпочав розслідування щодо ймовірного перешкоджання Ілоном Маском правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.

Це сталось після того, як Маск заявив, що не підкориться судовим наказам та ігноруватиме обмеження, накладені на деякі облікові записи X у Бразилії.

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