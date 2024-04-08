У Румунії розпочалися найбільші військово-морські навчання НАТО Sea Shield

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Romania.

"Нам належить відпрацювати оперативні процедури в протичовновому, надводному і протиповітряному середовищі, у Чорному морі, а також у річковій зоні відповідальності", - заявив віце-адмірал Міхай Панаїт, начальник штабу військово-морських сил Румунії.

Навчання Sea Shield фокусується на навчанні в усіх галузях бойових дій і спрямовані на підвищення рівня оперативної сумісності між силами, що беруть участь.

У 9-му випуску багатонаціональних навчань "Морський щит" беруть участь війська і бойові засоби з Болгарії, Франції, Грузії, Греції, Італії, Великої Британії, Молдови, Королівства Нідерландів, Польщі, Португалії, Туреччини, США та Румунії.

У них беруть участь понад 2 200 військовослужбовців і 135 кораблів, літаків і транспортних засобів із 12 країн-союзників і партнерів.

Військові навчання НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, яка прийме та розмістить на своїй території значну кількість солдатів та техніки союзників.

З 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. У них взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.

Наприкінці лютого на узбережжі острова Сицилія відбулися морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta. Під час маневрів відпрацьовувалася платформа для тестування та зміцнення можливостей реагування Альянсу на кризи.

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