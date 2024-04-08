Порушення мобілізації та військового обліку: комітет Ради визначився з розмірами штрафів
Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізації визначив розміри штрафів для громадян, а також посадових та юридичних осіб.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова комітету Сергій Іонушас.
Комітет рекомендував викласти деякі норми законопроекту №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію у такому вигляді:
- За порушення правил військового обліку у мирний час штраф 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо ж це діяння скоєно повторно або в особливий період (тобто під час дії воєнного стану) - від 1 000 - 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 17 000-25 500 тисяч гривень.
- За порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачений у мирний час штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та 17 000 - 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штраф становитиме 17 000 - 25 500 гривень для звичайних громадян, та для посадових осіб юридичних осіб - 34 000 - 59 500 гривень.
Також комітет рекомендував не вносити зміни цим законопроектом у Кримінальний кодекс України, залишивши норми в чинній редакції.
Комітет рекомендував парламенту ухвалити цей законопроект за основу і в цілому.
Як зазначив Іонушас, чи погодяться депутати у залі Верховної ради прийняти законопроект одразу в цілому стане відомо пізніше.
Зміни у мобілізації
Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.
Наразі новий законопроєкт знаходиться на розгляді у Комітеті з нацбезпеки. Нардепи подали до нього вже понад 4 тисячі правок.
Ми також повідомляли, що у вівторок, 2 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
Також глава держави підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного. Сам закон ухвалили ще у січні цього року. Він дозволить спростити бюрократичні питання.
Про те, як саме зміниться мобілізація найближчим часом - в матеріалі РБК-Україна.
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